2019/02/26 | 22:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الزراعة اليوم الثلاثاء ، استمرارها منع استيراد الدواجن ومشتقاتها من الهند لاصابتها بمرض أنفلونزا الطيور الوبائي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يمنع دخول الدواجن من الهند لاصابتها بمرض وبائي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يمنع دخول الدواجن من الهند لاصابتها بمرض وبائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).