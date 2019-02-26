الزراعة: مجلس الوزراء وافق على منح مخصصات للمهندسين الزراعيين

2019/02/26 | 22:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

وافق

مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على منح المخصصات الهندسية للمهندسين الزراعيين العاملين

في مؤسسات الدولة كافة.

وذكر

بيان عن وزارة الزراعة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “نظرا للطلب

المقدم من قبل وزير الزراعة صالح الحسني الى مجلس الوزراء، بشأن منح المهندسين الزراعيين

مخصصات هندسية تثمينا لجهودهم في تطوير القطاع الزراعي، اقر المجلس هذه المنحة”.

وأضاف

ان “منح المخصصات الهندسية للمهندسين الزراعيين العاملين في مؤسسات الدولة كافة

يأتي لدورهم الفاعل في النهوض بالواقع الزراعي لما يمتلكونه من خبرات وكفاءات علمية”.

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