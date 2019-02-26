عبد المهدي: الحكومة ستكون لها كلمة فاصلة في ملف الهيئات والمؤسسات التنفيذية

2019/02/26 | 22:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أكد

رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، الثلاثاء، أن حكومته ستكون لها كلمة فاصلة في

ملف إدارة الهيئات والمؤسسات التنفيذية.

وقال

عبد المهدي في مؤتمره الاسبوعي، إن “الحكومة حريصة على تحري الكفاءات والمهنيين

في اسناد المناصب الادارية”.

واضاف:

“ستكون لنا كلمة فاصلة في ملف إدارة الهيئات والمؤسسات التنفيذية”، مشيرا

في الوقت ذاته الى “الانفتاح أمام أي تطور إيجابي لحل ازمة الوزارات الشاغرة من

قبل الكتل السياسية”.

وبين،

أن “كل الاطراف السياسية تدرك ان عدم استكمال الكابينة الوزارية هو خطا كبير،

لكننا نرحب بكل التفاهمات من اجل التوصل الى توافق”.

واوضح،

أن “يوم غد الاربعاء، هناك اجتماع للكتل السياسية برعاية رئيس الجمهورية برهم

صالح وهناك مشتركات كثيرة، اما الاختلافات فستحل بشكل تدريجي”.

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