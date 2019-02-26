وزير الكهرباء يعلن تثبيت موظفي العقود على ملاك الوزارة

2019/02/26 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أعلن

وزير الكهرباء لؤي الخطيب، الثلاثاء، عن تثبيت موظفي العقود على ملاك الوزارة.

وقال الخطيب في تغريدة على حسابه بتويتر تابعها “النور نيوز” زملائي في وزارة الكهرباء ومجلس الوزراء ومجلس النواب لسعيهم في دعم منتسبي شركات ومديريات وزارة الكهرباء بصفة عقد على تثبيتهم على المِلاك الدائم”.

واضاف:

“مبارك لـ٣٣ ألف عائلة عراقية، لقد تم تثبيت أبنائنا، ونحن مستمرون بالعمل لضمان

حقوق جميع منتسبي الأجور وغيرهم قريباً”.

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