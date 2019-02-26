2019/02/26 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

عاد رئيس الجمهورية برهم صالح، مساء الثلاثاء (26 شباط 2019)، الى بغداد بعد زيارة قام بها الى جمهورية مصر العربية وفرنسا.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "صالح عاد الى بغداد بعد زيارته التي القى فيها كلمة العراق في مؤتمر القمة العربية – الاوروبية الذي عقد بشرم الشيخ بحضور قادة اكثر من 50 دولة، فضلاً عن اجراء العديد من اللقاءات والمشاورات الثنائية مع رؤساء الوفود العربية والدولية المشاركة في فعاليات القمة".

وأضافت، أن "رئيس الجمهورية التقى خلال زيارته الى باريس، الرئيس في قصر الاليزية، نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون، وبحث معه سبل تطوير العلاقات الثنائية وآفاق التعاون بين البلدين، كما زار مقر منظمة اليونسكو، والتي تعد اول زيارة لرئيس عراقي لهذه المنظمة، والتقى ايضاً كبار المسؤولين الفرنسيين".

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر مطلع، الثلاثاء (26 شباط 2019)، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيعقد اجتماعا يوم غد مع المحافظين للتنسيق بشأن تقديم الخدمات.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "رئيس الوزراء سيعقد اجتماعا للمحاف

بغداد اليوم _ أربيل

كشف مسؤول في حكومة إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، عن "سرقة واهدار" رواتب موظفي الإقليم لشهري كانون الثاني وشباط من العام الجاري بعد إرسالها من قبل بغداد، فيما لفت الى "تكتم" المسؤولين الكرد عن الامر حتى الان

بغداد اليوم - بغداد

وصل وفد من الاتحاد الوطني الكردستاني، برئاسة كوسرت رسول، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة بغداد، لحسم حقيبة وزارة العدل في الحكومة الاتحادية، وقضية محافظة كركوك.

وقال مصدر محلي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "وفداً م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( رئيس الجمهورية يعود الى بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( رئيس الجمهورية يعود الى بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).