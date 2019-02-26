محافظ واسط يوجه بتحويل موظفي الأجور الى عقود

2019/02/26 | 22:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وجه محافظ واسط محمد جميل المياحي، بتشكيل لجنة لتحويل موظفي الأجور اليومية إلى عقود في جميع دوائر المحافظة.

وجاء توجيه المياحي بحسب أمر إداري ، “وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2019 على أن يتم إنجاز ذلك خلال 15 يوماً”.





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