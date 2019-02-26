وفد نيابي كويتي يزور العراق لبحث هذه الملفات

2019/02/26 | 22:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف مصدر نيابي، عن زيارة مرتقبة لوفد نيابي كبير من الكويت الى العراق.

وذكر المصدر لوكالة {الفرات نيوز}، ان "وفداً نيابياً من دولة الكويت برئاسة رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، سيزور العراق يوم الخميس المقبل".وأضاف ان الوفد "سيلتقي بالرئاسات الثلاث وقادة سياسيين، ويبحث معهم مجمل القضايا بين البلدين وفتح آفاق التعاون بين البرلمان العراقي ومجلس الأمة الكويتي".وبين المصدر، ان "الوفد الكويتي كبير ويضم أكثر من 20 شحصية".انتهى

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