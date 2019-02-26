مجلس الوزراء يقرر في جلسة اليوم صرف ميزانية اللجنة الاولمبية باشراف لجنة ثلاثية من وزارة الشباب والاولمبية و ديوان الرقابة المالية

2019/02/26 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس الوزراء يقرر في جلسة اليوم صرف ميزانيةاللجنة الاولمبية باشراف لجنة ثلاثية من وزارة الشباب والاولمبية و ديوان الرقابة المالية

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