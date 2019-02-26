محدث.. الدولار يتراجع لأدنى مستوى بـ3 أسابيع بعد تصريحات باول

2019/02/26 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: عمق الدولار الأمريكي خسائره أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء لأدنى مستوى في 3 أسابيع، بعد شهادة رئيس الفيدرالي أمام الكونجرس.





وتعرضت العملة الأمريكية للضغط بعد تصريحات جيروم باول أمام الكونجرس، والذي أكد خلالها على نهج "الصبر" حيال أي تعديل في معدلات الفائدة، مشيراً إلى أن الاقتصاد الأمريكي يرسل إشارات متضاربة.





وأشار باول إلى أن تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين وأوروبا وحالة عدم اليقين المتزايدة بشأن البريكست تستمر في التأثير على التوقعات السياسية للبنك.





وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم، تراجع عمليات البدء في بناء المنازل الأمريكية لأدنى مستوى في 4 سنوات، في حين ارتفعت ثقة المستهلكين بالولايات المتحدة لأول مرة في 4 أشهر.





وبحلول الساعة 6:35 مساءً بتوقيت جرينتش هبط الدولار أمام اليورو بنحو 0.2% عند مستوى 1.1377 دولار، فيما انخفض أمام الين بنحو 0.3% عند 110.72 ين.





وهبطت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 1.2% مُسجلة 1.3251 دولار، وهو أعلى مستوى في شهر مع تطورات جديدة في البريكست تفيد احتمالية تأجيل الموعد النهائي لإتمامه.





فيما استقرت الورقة الخضراء أمام الفرنك السويسري عند 1.0003 فرنك.





وخلال تلك الفترة انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.3% عند مستوى 96.160، وذلك بعد أن سجل مستوى 96.145 وهو أدنى مستوى منذ 5 فبراير الجاري.





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