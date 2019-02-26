2019/02/26 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني رفضه قبول استقالة وزير الخارجية بعد تقارير إعلامية حول الموافقة عليها.





وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، حسب وكالة "فارس" للأنباء، اليوم الثلاثاء، كل التفسيرات والتحليلات حول الأسباب التي أدت إلى استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف، بخلاف من ما نشره على حسابه على الإنستجرام، ليست دقيقة".





وتابع "قاسمي": "كما قال مدير مكتب الرئيس الإيراني اليوم، فإن الاستقالة لم تُقبل".





وكان وزير الخارجية الإيراني قد أعلن استقالته من منصبه، أمس عبر صفحته على "انستجرام" قائلاً: "أعتذر لكم عن كل أوجه القصور في السنوات الماضية خلال تولي منصب وزير الخارجية، أتوجه بالشكر للأمة الإيرانية والمسؤولين".





من جانبه، كشف مسؤول إيراني مقرب لظريف لوكالة "رويترز" أن قرار الاستقالة جاء بعد الضغوط التي تعرض لها في الآونة الأخيرة بسبب الاتفاق النووي الذي كان لوزير الخارجية دوراً كبيراً في إبرامه عام 2015.





وأضاف المسؤول أن روحاني وظريف أصبحا تحت ضغط هائل، مشيراً أن المسؤولين يسألون وزير الخارجية، خلال اجتماعات أسبوعية مغلقة، العديد من الأسئلة حول الاتفاق وما الذي سيحدث بعد ذلك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس الإيراني يرفض استقالة وزير الخارجية) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس الإيراني يرفض استقالة وزير الخارجية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).