القوات المسلحة اليمنية: هذا ماسنفعله إذا استمر العدوان في تعنته عن تنفيذ الاتفاق

2019/02/26 | 22:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع،

ان اليمنيين ملتزمون بتنفيذ القرارات الأممية وبخطة إعادة الانتشار

ووقف إطلاق النار في الحديدة، مشيرا الى ان الرد المشروع والرادع خيار

وارد إذا استمر "العدوان ومرتزقته في صلفهم وتعنتهم عن تنفيذ

الاتفاق".وفي تصريح له، اليوم الثلاثاء، دعا العميد سريع "الأمم المتحدة

ومبعوثها الخاص ورئيس فريق المراقبين الدوليين لاتخاذ موقف صارم وجاد

إزاء تعنت ومماطلة العدوان ومرتزقته وعدم التزامهم بتنفيذ الاتفاق

واستمرارهم في خرق وقف إطلاق النار في الحديدة ووقف العدوان والجرائم

التي يرتكبها يوميا بحق شعبنا امام مرأى ومسمع العالم".وأوضح العميد سريع ان "العدوان ومرتزقته ليست لديهم رغبة في تنفيذ

الاتفاق ووقف الحرب وانهاء معاناة شعبنا وان مماطلتهم ومحاولات

الالتفاف على بنود الاتفاق واستمرارهم في خروقاتهم المكثفة وارتكاب

مزيد من الجرائم البشعة بحق شعبنا كفيلة بإعلانهم طرفا غير ملتزما

بالقرارات الأممية ومعيقا لجهود المجتمع الدولي في وقف العدوان وإحلال

السلام في اليمن".وأضاف "رغم اننا قدمنا الكثير من التنازلات وبدانا بتنفيذ المرحلة

الأولى من إعادة الانتشار في الحديدة الا ان العدوان ومرتزقته اعاقوا

وماطلوا ولم يلتزموا بتنفيذ الاتفاق واستمروا في خروقاتهم خلال ال 72

ساعة الماضية مرتكبين 283 خرقا مستهدفين الاحياء السكنية ومزارع

ومنازل المواطنين ومواقع قواتنا في عمل عبثي جبان يجسد مدى الحقد

والتجرد من القيم الإنسانية والأخلاقية وعدم مبالاتهم بالقرارات

الأممية".ولفت الى ان "خروقات العدوان ومرتزقته توزعت بين إطلاق 128 قذيفة و111

عملية إطلاق نار من مختلف الأسلحة المتوسطة والخفيفة و19 عملية

تعزيزات وتحركات لقواتهم ومقاتليهم و9 عملية استحداث وتحصين كما قام

مرتزقة العدوان باربع محاولات تسلل باتجاه مواقع قواتنا في حيس في

الوقت الذي ارتكب فيه طيران العدوان الحربي والاستطلاعي 12 خرقا

بتحليقه في أجواء مدينة الحديدة وعدد من المديريات".وشدد على ان "طيران العدوان الحربي واصل ارتكاب مزيد من الجرائم

واستهداف الاحياء السكنية والممتلكات العامة والخاصة في عدد من

المحافظات بـ 49 غارة حيث شن ثلاث غارات على نهم بمحافظة صنعاء وسبع

على حرض وثمان غارات على كشر بحجة وثلاث غارات على قانية بالبيضاء

وسبع غارات على كتاف و13 غارة على باقم وغارتين على البقع وثلاث غارات

على الملاحيط بصعدة وثلاث غارات قبالة نجران".وأشار الى ان "ابطال الجيش واللجان صدوا ثمانية زحوفات للمرتزقة

باتجاه مواقع قواتنا في سوق الطاحون بالحشا في الضالع وفي الشرفة

ومربع الحماد قبالة نجران وفي الطلعة وقراض بالبقع وفي الربعة

والقذاميل بالأجاشر كما أفشلوا محاولتي تسلل لمرتزقة العدوان على

مواقعنا في نوبة صابر بالمصلوب في الجوف وفي تبة قمامة في وادي جارة

قبالة جيزان". واكد العميد سريع انه "ًعلى تصعيد العدوان ومرتزقته نفذ ابطال قواتنا

11 عملية عسكرية منها عمليتين هجوميتين وعملية اغارة وثمان عمليات

نوعية استهدفوا خلالها مواقع وتجمعات ونقاط وخطوط امدادات وتحركات

المرتزقة محققين إصابات مباشرة بين صفوفهم"، منوها الى ان "العمليات

الهجومية لابطال الجيش واللجان الشعبية استهدفت مرتزقة العدوان في شرق

المركوزة بناطع وفي تبتي سياف وشرق عرف بمجازة تم خلالها تطهير تبة

السكريم والسيطرة عليها فيما استهدفت عمليات الاغارة العدو في التباب

امام تبة الشهيد بقانية في البيضاء". وأوضح ان "العمليات النوعية لقواتنا استهدفت مواقع المرتزقة وتحركاتهم

والياتهم في الاجاشر وفي موقع بجل وفي شرق مثلث عاهم وفي منبه وفي شرق

الدود والخوبة قبالة جيزان وفي جبل الحنكة بالوادي قبالة نجران وفي

رشاحة الشرقية بالبقع وفي صبرين بالجوف"، مؤكدا "سقوط العشرات من

مرتزقة العدوان قتلى ومصابين منهم 9 مرتزقة تم قنصهم شرق الدود

والخوبة كما لقي العميد الركن السعودي سلمان العسيري قائد فرقة

التخطيط الالكتروني الخاص مصرعه في استهداف وحدة المدفعية للألية التي

يستقلها في حدبة السديس بنجران".وتابع المتحدث الرسمي قائلا ان "ابطال الجيش واللجان تمكنوا بفضل الله

من تدمير واعطاب 21 مدرعة والية وطقم للمرتزقة منها ست اليات في قراض

بالبقع والية في شرق صبرين والية في منبه والية في بجل قبالة جيزان

والية في حدبة السديس قبالة نجران واليتين في الاجاشر الى جانب تدمير

مدرعتين في تبة الشهيد بقانية وعربة بي ام بي غرب الغرة بباقم وستة

اطقم في الاجاشر ورشاحة الشرقية وجبل الحنكة قبالة نجران".

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