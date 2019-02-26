الأنبار: صعوبات تواجه معاقي الحروب والعمليات الإرهابية

2019/02/26 | 22:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو مجلس محافظة الأنبار حميد الدليمي، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع نسبة المعاقين في محافظة الانبار نتيجة الحروب والمعارك والعمليات الإرهابية التي حدثت في المحافظة.

وقال الدليمي لمراسل (باسنيوز)، إن «المعاقين يواجهون مجموعة من الصعوبات ومنها صعوبة توفير الرعاية الصحية ومعاناتهم من سوء فهم حاجاتهم الخاصة وصعوبة توفير العلاج المناسب لحالاتهم المرضية».

وأضاف أن «المعاقين يواجهون مشكلات في التعليم بسبب قلة المدارس الخاصة بهم وهم من الفئات الاجتماعية التي تتعرض للتهميش في العديد من الأماكن وهناك العديد من المعاقين لا يتلقون راتباً شهري من أية جهة حكومية».

وأشار إلى أن «المعاقين لا يستطيعون العمل بسبب الإعاقة التي تعرضوا لها، كما تقع رعاية المعاقين على عاتق الدولة ومؤسساتها وأفرادها الأصحاء، فيجب تأمين السبل التي تسهم في مساعدة المعاقين على العيش بشكل طبيعي».





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