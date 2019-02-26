نجاة مدير مدرسة الاستقلال في ناحية السجلة من محاولة اغتيال نفذها مسلحون

2019/02/26 | 22:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – صلاح الدين

قال مدير ناحية السجلة محمود الخزرجي اليوم الثلاثاء, ان مسلحين فتحو النار على ستار الخزرجي مدير ثانوية الاستقلال مما أدى

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