البروتينات تحمي عظام كبار السن وتقلل الوزن

2019/02/26 | 22:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت الدراسة، أن" كبار السن غالبا ما يفقدون كثافة العظام وكتلة العضلات عندما يركزون على تخفيف الوزن، لكن هذا النظام الغذائي يحقق الهدفين، حيث ان يساعد على فقدان الوزن مع الحفاظ على كتلة العضلات وتحسين كثافة العظام".واضافت الدراسة ، انه" يمكن أن يؤدي هذا الفقدان العضلي والعضوي غير المرغوب فيه إلى حدوث مشكلات في الحركة، وقد يؤدي أيضًا إلى زيادة خطر إصابة الشخص، حيث اختار الباحثون عشوائيا ٩٦ من البالغين فوق ٦٥ سنة من العمر وحددوا لهم واحدة من مجموعتين".انتهى..م.ر

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