تفعيل ميزة فريدة على التيلغرام

2019/02/26 | 22:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مركز الاعلام الرقمي، الثلاثاء، أن ميزة التشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو بدأ تفعيلها على تطبيق التيلغرام لكل من نظام التشغيل iOS و Android.وقال المركز في بيان تلقت وكالة نون الخبرية نسخة منه، إن "الفيديو الذي يتم ارساله في التطبيق سيعمل تلقائيا وعند الضغط عليه سيعمل على كل المحادثة مع الصوت ايضا".

واشار المركز الى ان "الميزة الجديدة غير موجودة في اغلب تطبيقات التراسل الفوري الحالية، ومن المتوقع ان تقوم بقية التطبيقات بالعمل على تقليدها في تحديثاتها القادمة".

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