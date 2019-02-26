2019/02/26 | 22:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الحشد الشعبي، الثلاثاء، عن تفكيك "خلية إرهابية" مسؤولة عن تنفيذ مجزرة بحق اطفال ونساء وشباب جنوب الموصل.وقال الحشد في بيان تلقت وكالة نون الخبرية نسخة منه، إن "قوات الحشد الشعبي تمكنت من تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي مسؤولة عن تنفيذ مجزرة بحق عدد من الاطفال والنساء والشباب جنوب الموصل".

وأضاف أن "قوة من اللواء 44 في الحشد الشعبي قامت بعملية أمنية استخبارية دقيقة تمكنت خلالها من القاء القبض على الخلية الارهابية المنفذة لعملية اغتيال عدد من الشباب والاطفال والنساء قبل ثمانية ايام في قرية الثاية بناحية القيارة".

ولفت الى أن "الخلية الإرهابية التي تم القاء القبض عليها مكونة من ستة إرهابيين ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي"، مبينا أنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. الحشد الشعبي يعلن تفكيك "خلية إرهابية" جنوب الموصل) نشر أولاً على موقع (نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. الحشد الشعبي يعلن تفكيك "خلية إرهابية" جنوب الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نون).