عادل عبد المهدي يعلن تقبله أي تطور إيجابي لحل أزمة الوزارات الشاغرة

2019/02/26 | 22:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تقبله أي تطور إيجابي لحل أزمة الوزارات الشاغرة من قبل الكتل السياسية.

وقال عبد المهدي خلال جلسة مجلس الوزراء ان الحكومة حريصة جدا على تحري الكفاءات والمهنيين في إسناد المناصب الإدارية والحكومة ستكون لها كلمة فاصلة في إدارة الهيئات والمؤسسات التنفيذية ، وان المجلس الأعلى لمكافحة الفساد بدأ خطواته بإشراك منظمات مجتمعية لدعم جهده.

وحول ملف العلاقات الخارجية كشف عبد المهدي عن عزمه حسم ملفات استراتيجية مع الرئيس الإيراني الذي يعتزم زيارة العراق قريبا.

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