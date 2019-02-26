2019/02/26 | 22:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ تايكواندو الشرطة يحصد المرتبة الثالثة في بطولة أندية أسيا

26/02/2019 22:17:00 PM |

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واع/بغداد/م.ا

حصد فريق تايكواندو الشرطة الذي أصبح من العلامات المميزة في الرياضة المحلية والدولية المرتبة الثالثة في بطولة أندية أسيا للمتقدمين ، التي إسدل الستار عن منافساتها ، اليوم الثلاثاء ، في العاصمة الإيرانية طهران بمشاركة واسعة لأكبر الأندية في القارة الصفراء

وأحرز أبطال القيثارة الخضراء المركز الثالث بعد منافسه شرسه حامية الوطيس مع عمالقة اللعبة في القارة الأسيوية سيما الأندية الإيرانية التي تمكنت من الظفر بالمركزين الأول والثاني على الترتيب ، ليحل فريق الشرطة في المركز الثالث بعد حصده (6) ميداليات ملونة توزعت بين فضية وبروزنية.

وأعرب المدير الفني لفريق الشرطة والمنتخب الوطني نبيل قاسم العقابي، عن سعادته الغامرة وشعوره بالفخر الشديد بعد حصول فريقه على المركز الثالث في بطولة يقارع بها كبار الأندية الأسيوية .

وقال العقابي، أنه تتويج مهم ورائع ، إذ نشعر بسعادة بالغة وفخر كبير بما حققه اللاعبون الذين عملوا بجهد طيلة الفترة الماضية في سبيل تحقيق إنجاز يليق بسمه وتاريخ نادي الشرطة الرياضي.

وأشار العقابي الى ان هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا تضافر جميع الجهود المخلصة ، سيما الدعم المادي والمعنوي الكبيرين المقدم من قبل الهيئة الإدارية لنادي الشرطة الرياضي التي حرصت على تذليل كافة العقبات وتهيئة المناخ المناسب لتحقيق هذا الإنجاز، في البطولة التي شهدت مشاركة نخبة لامعة من أبرز نجوم اللعبة في القارة الصفراء.

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