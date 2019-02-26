2019/02/26 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن لواء انصار المرجعية التابع للحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، القبض على خلية ارهابية نفذت اغتيالات بحق شباب وأطفال في نينوى.

وقال اللواء في بيان ورد لشفق نيوز انه "بعملية امنية استخباراتية دقيقة تمكن لواء انصار المرجعية في جزيرة الحضر جنوب الموصل من القاء القبض على الخلية الارهابية المنفذة لعملية اغتيال عدد من الشباب والاطفال والنساء قبل ثمانية ايام في ناحية القيارة قرية الثاية".

واكد البيان "سنسحق ونقضي على كل من يحاول زعزعة امن البلد".

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