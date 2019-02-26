السنترال راد الأيزيدي في المانيا يصدر بيان صحفي حول مجزرة ذبح 50 ايزيدية في الباغوز

2019/02/26 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ بيليفيلد أصدر المجلس الاستشاري الأيزيدي في المانيا بيان صحفي تلقت ايزيدي نسخة منه حول مجزرة ذبح 50 ايزيدية في بلدة الباغوز في ريف دير الزور السورية، جاء فيه :- في هذه الأيام المليئة بالإرهاب، يلوح في الأفق امل الاقتراب من نهاية المنظمة الإرهابية المسماة ب ” الدولة الإسلامية”،حيث ينحصر نفوذ بقية شراذمه […]

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