غوغل تتجسس على مواطني روسيا

2019/02/26 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة تمارس شركة غوغل الأمريكية العامة المتخصصة في مجال الإعلان المرتبط بخدمات البحث على الإنترنت رقابة غير شرعية على المواطنين الروس.جاء ذلك في معلومات حصل عليها صحفيون من الوكالة الفدرالية للأنباء، في فبراير الجاري، حيث أشار الصحفيون إلى أن الشركة تراقب حسابات بعض العاملين بوسائل الإعلام الروسية، وتنقل معلوماتهم إلى جهات حكومية في […]

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