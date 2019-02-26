الاعلام الرقمي يعلن تفعيل ميزة فريدة على التيلغرام

2019/02/26 | 23:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أكد مركز الاعلام الرقمي، الثلاثاء، أن ميزة التشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو بدأ تفعيلها على تطبيق التيلغرام لكل من نظام التشغيل iOS و Android.وقال المركز في بيان تلقته /المعلومة/، إن “الفيديو الذي يتم ارساله في التطبيق سيعمل تلقائيا وعند الضغط عليه سيعمل على كل المحادثة مع الصوت ايضا”.واشار المركز الى ان “الميزة […]

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