حشد الانبار يحذر: ادخال الارهابيين الى العراق يشكل خطرا مستقبليا

2019/02/26 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المتحدث باسم الحشد العشائري في الانبار غسان العيثاوي، الثلاثاء، ان على القوات الامنية اخذ احتياطاتها نتيجة الاحداث الجارية على الحدود العراقية السورية، محذرا من ادخال الارهابيين الى العراق.

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