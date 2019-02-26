مسؤول كردي يتحدث عن تحركات لداعش ويطالب بعودة البيشمركة لطوزخورماتو

2019/02/26 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مسؤول كردي، الثلاثاء، ان فلول تنظيم داعش الارهابي تشكل خطرا على القرى الكردية الواقعة شرقي قضاء طوزخورماتو في صلاح الدين.

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