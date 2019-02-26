سر عرقلة الصناعات العامة السورية وتراجع الدخل... الكنز السوري ومفتاحه الضائع

2019/02/26 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستمر معاناة الكثير من مؤسسات القطاع العام الصناعي في سوريا من الخسائر والأداء المترهل وحرمان خزينة الدولة السورية من مصدر كبير من مصادر التمويل وتحقيق الإنتاج الكبير والتصدير والمنافسة، حيث بلغت خسائر مؤسسة الصناعات الكيميائية نحو 8.7 مليار ليرة وتأتي بعدها كل من النسيجية والسكر.

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