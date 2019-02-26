وزير الطاقة الروسي: أسعار النفط الحالية مقبولة لجميع الأطراف

2019/02/26 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الثلاثاء، إن أسعار النفط الحالية مقبولة نسبيا للمنتجين وللمستهلكين.

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