2019/02/26 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر أن يصل وفد رفيع من مركز الملك سلمان السعودي للإغاثة، يوم غد الأربعاء، إلى إقليم كوردستان ويزور مخيمات النازحين.

وأفاد مصدر مطلع لـ (باسنيوز)، أن وفد رفيع من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية السعودي، سيزور غداً إقليم كوردستان.

وبحسب المصدر، سيقوم الوفد السعودي بالاطلاع عن كثب على أوضاع النازحين واللاجئين في إقليم كوردستان، ووفق جدول أعمال الوفد، من المقرر أن يزور الساعة 10:30 صباح الأربعاء مخيم بحركة للنازحين قرب أربيل.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد من مركز الملك سلمان للإغاثة يزور إقليم كوردستان) نشر أولاً على موقع (باسنيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد من مركز الملك سلمان للإغاثة يزور إقليم كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (باسنيوز).