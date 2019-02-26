افتتاح أول متجر “رسمي” لبيع الكحول في الأنبار.. والزبائن: الأسعار انخفضت 4 أضعاف!

2019/02/26 | 23:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس افتتُح في قضاء هيت بمحافظة الانبار، الثلاثاء، اول متجر “رسمي” لبيع المشروبات الكحولية، في المحافظة التي تستعيد استقرارها بشكل تدريجي “بطيء” بعد سنوات الحرب والتوترات السياسية.وطوال السنوات السابقة، استمر زبائن المشروبات الكحولية بشراء احتياجاتهم من المشروبات عبر “عمليات شبه سرية، حيث يتم ادخال كميات من المشروبات على شكل شحنات متفرقة […]

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