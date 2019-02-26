صور: عارضة أزياء شبه عارية في حفل أوسكار

2019/02/26 | 23:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس ظهرت عارضة الأزياء كيندال جينر بإطلالة فاضحة في حفل الأوسكار، حيث إرتدت فستاناً باللونين الأسود والذهبي تميّز بفتحتين طويلتين عن الجوانب الأمر الذي كشف عن “مناطق حساسة” من جسدها ولاسيما “مؤخرتها”.وجاء الجزء العلوي من الفستان بفتحة صدر طويلة، بينما تنورته بدت أشبه ما يكون بقطعتي قماش تدلتا من الوراء والأمام لتغطية […]

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