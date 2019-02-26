وفد بارز من الاتحاد الوطني يزور بغداد

2019/02/26 | 23:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ يزور وفد رفيع من الاتحاد الوطني الكوردستاني العاصمة الاتحادية بغداد.

ونقل موقع الاتحاد الوطني الكوردستاني عن مصدر خاص قوله، ان وفد الاتحاد الوطني الكوردستاني سيكون برئاسة كوسرت رسول علي، النائب الأول للامين العام للاتحاد الوطني، وعدد من اعضاء المكتب السياسي.

وأضاف أن زيارة الوفد تأتي للمشاركة في قمة للاطراف السياسية في العراق واقليم كوردستان، مشيرا الى ان الوفد سيتوجه الى بغداد يوم الاربعاء.

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