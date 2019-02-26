دور التعليم العالي في تحقيق اهداف التنمية المستدامة

2019/02/26 | 23:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نظمت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة اجتماعا للمجالس الدولية لاهداف التنمية المستدامة (١٧ هدف) لمدة يوم ونصف يوم والتي يشار اليها اختصاراً بـ ( in Action SDGs ) في يومي ٩ و ١٠ فبراير ٢٠١٩، لمناقشة وتبادل الآراء حول هذه الاهداف التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام ٢٠١٥ .



لذلك هناك ١٧ لجنة دولية، تتناول كل واحدة منها هدفا واحد من هذه الاهداف.



تتشكل اللجنة الواحدة من شخصيات دولية لها خبرة في مجالات الهدف المطلوب.



وتقوم بمراجعة التحديات والإنجازات ومشاركة القصص الناجحة في الأعوام السابقة وتقدم اقتراحاتها للعام القادم.



ولا تستهدف أعمال اللجنة دولة محددة لذلك توصياتها تكون مرجعا للدول كافة للاستفادة منها.بناءً على دعوة من مكتب رئاسة مجلس الوزراء لدولة الإمارات شاركت في المجموعة التي تناولت الهدف رقم ٤ (SDG 4 ) والتي تركز على جودة التعليم بكل مستوياتها وحضرت مؤتمر القمة العالمية للحكومات ( من ١٠ الى ١٢ فبراير ).



وقد ضمت مجموعة ال SDG 4 مسؤولين على مستوى وزراء وأعضاء برلمان وممثلي وزارات التربية واساتذة مختصين ومنظمات المجتمع المدني من استراليا شرقاً الى كوبا غرباً، ومن دول البلطيق شمالاً الى دول افريقيا جنوبا.



ترأست مجموعتنا الدكتورة ارينا بوكوڤا الرئيسة السابقة (٢٠٠٩-٢٠١٧) لمنظمة اليونسكو. هناك اتفاق عام بين مجموعات SDGs على ان المفتاح الأساسي لتحقيق اهداف التنمية المستدامة هو تطوير التعليم الحالي من مرحلة الحضانة الى مرحلة الدراسات العليا لتهيئة جيل جديد يهدف ويعمل لتحقيق الاهداف ١٧.



وقد تم مناقشة الامر من خلال مجموعة الهدف رقم ٤ واثناء برنامج القمة العالمية.



وقد برز رأيان اثناء النقاش.



الاول يدعو الى تهميش نظام التعليم العالي الحالي وعدم إضاعة موارد الدولة على الموؤسات التعلمية واستبدال الشهادات الجامعية ( Academic Degrees) بشهادات الخبرة ( Skill Certifications )، وتبنت شركات ومنظمات عمل هذه الاطروحة، بينما الرأي الثاني يدعوالى تطوير التعليم العالي على اساس المواطنة وتنمية بعض من الخبرات المطلوبة في سوق العمل بالاضافة الى تطوير خبرات التفكير النقدي والقدرة على حل المشاكل والعمل الجماعي والتعلم مدى الحياة والتواصل؛ وقد تبنى الاكادميين (قدت انا هذا الرأي) هذه الاطروحة .لاشك ان هناك حاجة لتغيير نظام التعليم العالي الذي ساد في القرن العشرين بنظام جديد يصلح للقرن ألواحد والعشرين.



وهذا يشمل تغيير اهداف التعليم بمراحله المختلفة، تكوين مناهج حديثة، و تأهيل المعلمين لتوصيل المعارف والخبرات الى الطلبة بأساليب عصرية.



وفي رأي، لا يجب ان يكون التغيير سطحيا بل جذريا يشمل بناء جديد للتعليم بكل مراحله.



وكان اقتراحي هوتكوين لجان فرعية من اصحاب العمل و مؤوسسات التعليم العالي لكل فرع من فروع المعرفة للوصول الى خطة للتغيير.



و أضفت الى ذلك ان تقود الحكومات عملية التغيير وذلك بإصدار تشريعات جديدة ورصد الأموال اللازمة ودعم المؤسسات الجامعية التي تقوم بتطبيق النظام الجديد والاعتماد على وكالات الاعتماد الأكاديمي للتأكد من جودة التعليم في مؤوسسات التعليم العام والخاص. حذر احد المسؤولين في الامم المتحدة من إختفاء اكثر من ٥٠٪ من الوظائف الحالية في عام ٢٠٣٠ ، لذلك هناك حاجة ملحة لاستبدال النظام التعليمي الحالي لتلبية حاجات الشباب في المستقبل. توصلت مجموعة الهدف رقم ٤ الى ضرورة تأهيل المعلمين واساتذة الجامعات تأهيلا جيدا للقيام بدورهم الفعال في عملية التغيير.



وقد اقترح البعض انشاء مصدرعام إلكتروني للمدرسين للتعليم الذاتي والتقييم واستخدام نتائج التقييم عند تعيين وترفيع المدرس.



بينما اقترح الاخرون انشاء برامج أكاديمية أو كورسات أكاديمية عن اهداف التنمية المستدامة. كان مشاركتي في اجتماعات SDGs في دبي خطوة مهمة في تثقيفي بأهداف التنمية المستديمة وتوعيتي بحجم التحديات التي تواجه المجتمعات و بالذات التعليم الجيد لتحقيق اهداف التنمية المستدامة .هذا المقال يعبر عن وجهة نظر الكاتب وليس له أي علاقة بوجهة نظر شبكة رووداو الإعلامية‬‬‬.

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