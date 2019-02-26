وزير العمل يعلن اطلاق رواتب الرعاية لما يقارب الـ 92 الف مستفيدا جديدا

2019/02/26 | 23:12

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بغداد اليوم - بغداد

أعلن وزير العمل، رئيس هيأة الحماية الاجتماعية، باسم عبد الزمان، الثلاثاء، اطلاق الدفعة الاولى لعام 2019 من رواتب الاعانة الاجتماعية لاكثر من مليون ومئتي الف اسرة في بغداد والمحافظات باستثناء اقليم كردستان.

وقال الزمان في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الدفعة الاولى لعام 2019 من رواتب الاعانة الاجتماعية شملت (91832) اسرة جديدة ضمن الوجبتين (الثالثة والرابعة) بمبلغ اجمالي يصل الى اكثر من (335) مليار دينار".

ودعا الاسر المستفيدة الى "مراجعة مراكز الدفع لاستلام رواتبها".

وأضاف وزير العمل، أن "الدفعة الاولى شهدت اطلاق رواتب (91832) اسرة ضمن وجبتي الشمول الجديدة (الثالثة والرابعة)".

بدوره ذكر مدير عام تكنلوجيا المعلومات في هيئة الحماية المهندس جمال عبد الرسول ان "مجموع الاسر المشمولة التي يعينها رجل بلغ (786302) في حين بلغ مجموع الاسر التي تعينها امرأة (440944)".

من جانبها ذكرت مدير عام صندوق الحماية الاجتماعية جاكلين صليوا، وفقا للبيان، ان "مجموع مبلغ الدفعة الاولى لعام 2019 من رواتب الاعانة الاجتماعية بلغ (335518459) مليار دينار بواقع (234330257) مليار دينار لفئة الاسر المعالة من الرجال، اما مجموع مبلغ الاسر التي تعليلها امرأة فبلغ (101188202) مليار دينار".

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بغداد اليوم

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