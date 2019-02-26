2019/02/26 | 23:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ظريف .. اكبر من استقالة في اكثر من ظرف) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 54kzBqTzMoA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ظريف .. اكبر من استقالة في اكثر من ظرف) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ظريف .. اكبر من استقالة في اكثر من ظرف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).