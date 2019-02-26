باول:نظرية الاقتراض غير المحدود التي يدعمها بعض أعضاء الكونجرس خاطئة

2019/02/26 | 23:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي إن النظرية التي يدعمها التقدميون بالولايات المتحدة والتي ترى أنه يمكن للحكومة أن تستمر في الاقتراض من أجل تمويل البرامج الاجتماعية غير قابلة للتطبيق.





وأضاف جيروم باول في شهادته المعدة مسبقاً أمام لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء: " الفكرة القائلة بأن العجز غير مهم بالنسبة للدول التي تستطيع الاقتراض بعملتها الخاصة أعتقد أنها خاطئة تماماً".





وتعرف هذه الفكرة بـ"النظرية النقدية الحديثة"، وتشير إلى أنه طالما أن الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن يبقي معدلات الفائدة منخفضة دون إثارة التضخم، فإن الدين العام وعجز الموازنة لن يكون مشكلة.





واعترف باول بأنه لم يقرأ النظرية لكنه قال إنه سمع بعض "الادعاءات المتطرفة للغاية" حول الكيفية التي يمكن بها تنفيذها.





وقدمت عضو الكونجرس "أليكساندرا أوكاسيو-أورتيز" والسيناتور "إد ماركي" بما يسمي "الصفقة الخضراء الجديدة" التي تطمح إلى تحول الحكومة عن الوقود الأحفوري على مدى العقد المقبل.





وأشار باول إلى أن دور الفيدرالي لا يتمثل في دعم سياسات معينة، ولكنه يحاول أن يحقق الحد الأقصى من العمالة واستقرار الأسعار.





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