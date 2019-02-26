وزارة الصحة: 20 الف طبيب غادر العراق بسبب التهديدات والاجور المنخفضة

2019/02/26 | 23:22

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بغداد- العراق اليوم:

كشفت وزارة الصحة، أن 20 الف طبيب هاجر من العراق، عازية ذلك الى مشكلة الاجور والتهديدات والملاحقات ...





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