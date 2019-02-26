‎مجلس الوزراء يقرر تعديل قروض الاسكان ورفع مخصصات المهندسين الزراعيين والمهن الصحية وتثبيت عقود موظفي الكهرباء

2019/02/26 | 23:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء 26 شباط 2019 برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي ، وناقش المجلس العديد من القضايا ، واصدر عدة قرارات تتعلق بقروض الاسكان ومخصصات المهندسين الزراعيين والمهن الصحية وموظفي العقود، حيث وافق المجلس على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم ( 12 ) لسنة 2019 بشأن كيفية معالجة […]

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