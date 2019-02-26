2019/02/26 | 23:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ فالفيردي يعلن قائمة برشلونة لمباراة ريال مدريد بالكلاسيكو

26/02/2019 23:19:00 PM |

عدد القراءات : 1

واع/بغداد/ متابعة

أعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة، عن قائمة البلوجرانا لمواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، والمقرر لها مساء غدٍ الأربعاء، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في إياب الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا.

وشهدت القائمة عودة البرازيلي آرثر ميلو لدعم وسط الفريق الكتالوني، كما تعافى الهولندي ياسبر سيليسن من الإصابة، ليتواجد الثنائي في قائمة البارسا أمام الغريم الأزلي.

وجاءت قائمة برشلونة على النحو التالي:

تيرشتيجن، سيميدو، بيكيه، راكيتيتش، بوسكيتس، كوتينيو، آرثر، سواريز، ميسي، عثمان ديمبلي، سيليسن، مالكوم، لينجليت، خوردي ألبا، سيرجي روبيرتو، ألينيا، فيدال، أومتيتي، إنياكي بينيا.

وكان ريال مدريد عاد بتعادل ثمين من عقر دار الغريم الأزلي برشلونة، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، على ملعب كامب نو، بنتيجة 1-1.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع/ فالفيردي يعلن قائمة برشلونة لمباراة ريال مدريد بالكلاسيكو) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع/ فالفيردي يعلن قائمة برشلونة لمباراة ريال مدريد بالكلاسيكو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي).