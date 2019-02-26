الرئيس بارزاني يودع «صديق شعب كوردستان» في مطار أربيل

2019/02/26 | 23:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ودّع الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء، في مطار أربيل الدولي، فرانسوا هولاند رئيس فرنسا السابق وصديق شعب كوردستان وصديقه الشخصي، نحو بلاده.

خلال مراسم التوديع، أعرب الرئيس بارزاني عن شكره وترحيبه بزيارة هولاند، كما تمنى دوام استمراره في صداقته للقضية العادلة لشعب كوردستان، وعلى استمرار العلاقات وزيارة كوردستان، وفق بيان أورده مكتب الزعيم الكوردي، وطالعته (باسنيوز).

وكان الرئيس بارزاني، استقبل يوم أمس في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل، رئيس فرنسا السابق وصديق شعب كوردستان فرانسوا هولاند، وأثناء اللقاء، جدد الرئيس بارزاني شكره للدعم والمساعدات الفرنسية والرئيس هولاند لشعب كوردستان في الحرب ضد إلإرهابيين، كما أشاد بالعلاقات المتينة بين الجانبين.

وفي المقابل عبر الرئيس الفرنسي عن تقديره لبسالة وشجاعة وتضحيات شعب كوردستان والبيشمركه في الحرب ضد داعش .





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