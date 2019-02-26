بعد إغلاق المعابر... طرق يسلكها الفنزويليون للوصول إلى كولومبيا

2019/02/26 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتخذ بعض الفنزويليين عدة طرق جديدة للوصول إلى الدولة الجارة كولومبيا، بعد إغلاق الحكومة الفنزويلية المعابر القانونية بين البلدين.

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