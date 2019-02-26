بالفيديو... ماذا طلب محمد بن سلمان فوق سور الصين العظيم

2019/02/26 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف السفير الصيني لدى المملكة العربية السعودية، عن كواليس زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان إلى سور الصين العظيم، على هامش جولته الآسيوية.

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