إصابة 4 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي شرق غزة

2019/02/26 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب أربعة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة أثناء مشاركتهم بفعاليات الإرباك الليلي على الشريط الحدودي.

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