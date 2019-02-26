عبد المهدي يتحدث عن صفقة نقل “الدواعش الأجانب” إلى العراق

2019/02/26 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، أن العراق تسلم ٢٤٠ عنصرًا من داعش عراقيي الجنسية من سوريا وسيقدمون للمحاكمات وفق القوانين العراقية”، موضحًا أن “هناك صعوبة في إيواء عوائل داعش في منطقة الهول بالجانب السوري وهؤلاء يختلفون عن المحاصرين في الموصل من العوائل” .وقال عبد المهدي خلال الإيجاز الصحفي الاسبوعي […]

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