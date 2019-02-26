تحرير فتاة كوردية إزيدية أخرى من قبضة داعش في مدينة باغوز السورية

2019/02/26 | 23:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلتم تحرير فتاة كوردية إزيدية، تدعى جيهان خيرو، في باغوز السورية، مشيرة الى أنه تم أخذها الى تلعفر بعد مهاجمة داعش لسنجار.وتبين جيهان خلال حديثها، بأن "مسلحاً عراقياً عديم الشرف اشتراني هناك، وباعني بعد أسبوع لتونسي، ثم باعني هذا إلى مسلح داعشي من الجزائر".لم تعد الفتاة الكوردية الإزيدية تتذكر اللغة الكوردية جيداً، وتقول إنهم ضربوها كثيراً، ولم يكونوا يطعمونها في باغوز، وكانوا يقولون لها "بما أنك جارية ولست على دين الإسلام عليك أن تستحصلي موافقة من والي الخلافة لكي تحصلي على الطعام".وفي السياق نفسه، أعلن مسؤول مكتب تحرير المختطفين، حسين القائدي، لشبكة رووداو الإعلامية، أن "الطفلتين سعاد رشو (15 عاماً) وجولين علاء (10 أعوام) تم تحريرهما في منطقة باغوز السورية".وأضاف القائدي: "منذ بدء عملية تحرير باغوز، تم تحرير 20 امرأة وطفلاً إزيدياً في باغوز".خلال هجوم داعش على سنجار في مطلع آب 2014، وقع 6417 شخصاً في قبضة التنظيم، وقد تم حتى الآن تحرير 3371 منهم بمساعدة مكتب تحرير المختطفين.

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