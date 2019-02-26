مسلحون يسطون على منزل ويسرقون مبالغ مالية جنوب شرقي بغداد

2019/02/26 | 23:43

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بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء (26 شباط 2019)، بان مجموعة مسلحة اقتحمت منزلاً وسرقت مبالغ مالية من داخله، في العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مجموعة مسلحة اقتحمت منزلاً ضمن منطقة النهروان، جنوب شرقي بغداد، وسرقت 10 مليون دينار، من داخل المنزل".

وأضاف، أن "المجموعة هربت الى جهة مجهولة بعد تنفيذ عمليتها".

بغداد اليوم _ بغداد

أكد متحدث عسكري هندي، اليوم الثلاثاء، إن القوات الهندية والباكستانية تبادلت إطلاق النار عبر الحدود في إقليم كشمير المتنازع عليه، وذلك بعد غارات شنتها مقاتلات هندية داخل باكستان.

ونقلت وسائل اعلام، عن المتحدث العسكري الهندي،

بغداد اليوم _ المثنى

طالب عضو مجلس محافظة المثنى عاجل كاظم، اليوم الثلاثاء، رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية بتشيكل لواء أمني خاص لحماية بادية السماوة ومنع تسلل الارهابيين اليها وكذلك عمليات التهريب.

وقال كاظم لـ(بغداد اليوم)، إن "الحكومة الم

بغداد اليوم _ صلاح الدين

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بإصابة مدير مدرسة في هجوم مسلح بناحية ناحية السجلة، في محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم الرشاشة باتجاه عجلة مدنية يستقله

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