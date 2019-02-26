مجلس قضاء تلكيف يُسلّط الضوء على ضرورة دعم مناطق الأقليات

2019/02/26 | 23:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل إستقبل قائممقام قضاء تلكيف باسم بلّو فريق من دائرة شؤون الألغام – بغداد برئاسة المهندس محمد وتم مناقشة عمل المنظمات التي تقوم برفع وإزالة الألغام والمتفجرات ومنها منظمة MAG وتم الإتفاق على تنسيق الحصول على موافقات العمل وتسهيل مهمة المنظمة في الحصول تراخيص العمل بشكل مباشر من دائرة شؤون الألغام […]

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