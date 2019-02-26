نسمة من ايام زمان

2019/02/26 | 23:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ولاء العاني

مددتُ كفي للعرافة

فقالت : يد الخير لك سبقت ونهرين تركت أثرها في مغيب الايام وصحراء روحك لازالت جرداء .



انصتتُّ باهتمام ولم أبادرها باي حرف او كلام .

أكملَت هي وقالت : غابات النخيل الباسقات صارت ركام وقصورٌ فارهاتٌ في نفوس البشر غدَت حُطام .

فتسمرتُ في مكاني لا أريدها أن تكمل فقد تكشف سرًا من أسرار زماني

أكملَت هي بانسجام وبدأَت تقلب النظر على كفي الممدود امامها

وقالت : لم يبقَ لكم أملًا والشيب والشباب ارتحلوا ونسائكم في الطرقات تقطعت بهم السبل وتسولوا ...

صمتَت بُرهة وأطلقَت لنفسها الكلام وأكملَت قراءة الطالع .

هيا بُنيتي أخبريني ما قصتك ؟

أجبتُها ودموعي انهمرت من مقلتي شريان قلبي تركته هناك عند اهلي أحبتي وصحبي وطرقات لعبت فيها مع الجيران في طفولتي .

لم تتردَد فأكملت : يا سلام واليوم تقولون أنكم أبناء تلك الأيام .

انهضي من أمامي فلم يعد لك عندي حُروفٌ للشرح او الوصف .



فرائحة الدم غطت على أيامنا وذكريات القهر غلفَت جدار قلوبنا وأنين الشوق لأيامكم داعب خيالنا فأعيانا وأتعبنا .

لم يبقَ إلا أن أفتح حقيبتي وادفع ثمن اتعابها

فبادرتني وقالت : سبق وأن دفعتِ لي قهرا إثر قهر وموتا بعد موت .



لا اريدُ منك إلا الإنصراف وإذا عدتِ مرة اخرى اجلبي معك نسمة من فرح الأيام التي ولَّت

وصارت احلام ...

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