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(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ اطلاق الدفعة الاولى من رواتب الاعانة الاجتماعية لاكثر من مليون ومئتي الف اسرة

26/02/2019 23:30:00 PM |

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واع/بغداد/ م.ا

أعلن وزير العمل رئيس هيئة الحماية الاجتماعية، باسم عبد الزمان،اليوم الثلاثاء، إطلاق الدفعة الاولى لعام 2019 من رواتب الاعانة الاجتماعية اليوم لأكثر من مليون ومئتي الف أسرة في بغداد والمحافظات عدا اقليم كردستان.

وذكر مدير عام تكنلوجيا المعلومات في هيئة الحماية، جمال عبد الرسول، في بيان تلقته( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "مجموع الأسر المشمولة التي يعينها رجل بلغ (786302) في حين بلغ مجموع الاسر التي تعينها امرأة (440944)" مضيفا ان "الدفعة الاولى شهدت اطلاق رواتب (91832) اسرة ضمن وجبتي الشمول الجديدة {الثالثة والرابعة}، بمبلغ اجمالي يصل الى اكثر من (335) مليار دينار، داعيا الاسر المستفيدة الى مراجعة مراكز الدفع لاستلام رواتبها".

من جانبها ذكرت مدير عام صندوق الحماية الاجتماعية جاكلين صليوا ان مجموع مبلغ الدفعة الاولى لعام 2019 من رواتب الاعانة الاجتماعية بلغ (335518459) مليار دينار بواقع (234330257)مليار دينار لفئة الاسر المعالة من الرجال، اما مجموع مبلغ الاسر التي تعليلها امرأة فبلغ (101188202) مليار دينار".

ودعت وزارة العمل "المواطنين ممن لديه استفسار او شكوى الاتصال على الخط الساخن بالرقم (1018)".

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