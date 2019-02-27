 سكان قرية يصدون هجوماً لداعش على منطقتهم في خانقين

2019/02/27 | 00:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس افاد مصدر استخباري، الثلاثاء، باحباط هجوم لتنظيم داعش شمال شرقي محافظة ديالى.وقال المصدر لـ “ناس” اليوم (26 شباط 2019)، ان “اهالي قرية يوسف بيك التابعة لقضاء خانقين وباسناد القوات الامنية تمكنوا من إحباط هجوم لداعش”.واضاف، ان “العملية اسفرت عن اصابة احد ابناء القرية وهو عنصر في قوات البيشمركة”.

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