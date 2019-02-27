سوريا... الكشف عن عدد جرائم القتل الإجمالية والقبض على معظم المجرمين

2019/02/27 | 00:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت نسبة جرائم القتل داخل سوريا خلال العام الماضي، بالرغم من جميع التخوفات نتيجة الوضع الحالي الذي تعاني منه البلاد بسبب الحرب القائمة.

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