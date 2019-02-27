غوايدو قد يواجه السجن 30 عاما

2019/02/27 | 00:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال نائب قاضي المحكمة العليا في فنزويلا، إن خوان غوايدو، المدعوم من قبل الولايات المتحدة، والذي أعلن نفسه رئيسا للبلاد، قد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 30 عاما.

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